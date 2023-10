Il Crotone e Zauli: il capitano-dg è stato premiato

Il Crotone ha vinto le ultime due partite, sempre in rimonta, contro Foggia e Giugliano. E come per incanto è stato Lamberto Zauli a guidare la squadra alla vittoria. Lo stesso Zauli che la società aveva esonerato, salvo poi cambiare idea grazie a un’iniziativa dei calciatori, capeggiati dal capitano Gigliotti, che hanno chiesto e ottenuto la retromarcia malgrado un comunicato stampa già confezionato con tanto di annuncio. Una situazione più unica che rara, con pochi precedenti nel mondo del calcio. Il Crotone ha un organico importante, pensava che la responsabilità fosse dell’allenatore, lo aveva fatto fuori. Poi il capitano travestito da direttore generale ha indirettamente ripristinato l’ordine, chiedendo e ottenendo il ripristino della situazione originaria. Bravi dirigenti non si nasce, al massimo lo si diventa. Oppure i buoni consigli arrivano dal campo, migliori di quelli provenienti da dietro la scrivania. I fatti dicono che il Crotone si è rialzato con Zauli in panchina, lo stesso Zauli che era stato fatto fuori prima che intervenisse il capitano-dg…

Foto: sito Crotone