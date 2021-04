Il Crotone dorme, lo Spezia ci crede e ribalta: da 1-2 a 3-2 dall’89’ al 92’!

Al “Picco” si sfidano Spezia e Crotone per aprire la 30a giornata di Serie A 2020-21, calcio d’inizio alle 15.00.

Inizio promettente da parte dello formzione di casa ma è il Crotone a portarsi in vantaggio con una grande girata da parte di Djidji al 40′, da segnalare l’infortunio di Benali sostituito da Magallan.

Al 64′arriva il pareggio dello Spezia al primo vero tiro in porta della ripresa: traversone dalla destra di Salva Ferrer per Marchizza che nel cuore dell’area di rigore lavora di sponda per Daniele Verde, l’ex Roma finta di corpo per superare Luperto e poi scarica un destro sotto la traversa in grado di superare Cordaz.

Ma il Crotone si riporta avanti a La Spezia al minuto 79, Ounas imbuca in area di rigore per Zanellato, il centrocampista mette il pallone al dischetto per Simy che di prima intenzione batte Provedel.

Luperto e Messias vanno vicini alla rete del 3-1 per i rossoblù, ma la squadra di Italiano non molla e trova prima il pari con Maggiore all’89’, poi addirittura i tre punti grazie ad Erlic al 92′.

Spezia che si allontana dalle zone pericolose salendo a quota 32, Crotone sempre più vicino alla B coi suoi 15 punti.

Foto: Twitter Spezia