Il costo degli infortuni in Europa: più di 730 milioni per i top club nel 2023/24

Col progressivo aumento del numero delle gare, in Europa crescono anche gli infortuni. I casi di stop (anche molto lunghi) tra i principali club del Vecchio Continente ormai non si contano più. Carvajal, Zapata, Ter Stegen, Bremer, per non parlare dello spaventoso numero di infortuni di natura muscolare o di minore entità. Avviene un infortunio ogni 92 minuti di gioco, dato che segnala che qualcosa, chiaramente, non va. Secondo quanto emerge dall’Howden’s 2023/24 Men’s European Football Injury Index, il rapporto sugli infortuni nel calcio europeo maschile pubblicato da Howden, nella stagione 2023/24 infatti gli infortuni sono costati oltre 732 milioni di euro ai club dei top cinque campionati d’Europa (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna). La Premier League è quella che ha pagato di più nel corso del 2023/24, con quasi 320 milioni di euro (con lo United che detiene il triste primato di squadra europea dai costi più alti per infortuni) rispetto ai 142 milioni della Liga, i 125 milioni della Bundesliga, gli 80 milioni della Serie A e i 65 milioni della Ligue 1.

Foto: Instagram Zapata