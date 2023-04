Corriere della Sera: “Berlusconi ha la leucemia”

Le condizioni di Silvio Berlusconi sono ancora gravi e infatti dopo le visite mediche di questa mattina si è appreso come l’ex premier è ancora in terapia intensiva. Secondo il “Corriere della Sera”, le condizioni sono aggravate da una leucemia che potrebbe essere la conseguenza della polmonite che ha colpito l’ex presidente del Milan. A smentire almeno parzialmente la supposizione dell’aggravante ci ha pensato Paolo Barelli che a RTL 102.5 ha fatto sapere che non gli risulta questa malattia.

Con molta probabilità il primario Alberto Zangrillo potrebbe tenere una conferenza stampa sciogliendo ogni dubbio sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. I problemi principali sembrano essere di ossigenazione che hanno messo sotto stress il sistema cardiovascolare e i polmoni. Mentre altre voci puntano il dito verso un malfunzionamento del midollo spinale che sta alterano la respirazione.

Foto: Instagram Berlusconi