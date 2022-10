Il consiglio di Suarez a Nunez: “Non cadere nelle provocazioni. Ascolta un idiota come me”

Darwin Nunez sta finalmente mostrando le sue qualità anche a Liverpool: due gol nelle ultime 3 partite disputate in Premier, 2 nelle ultime due di Champions League. E il merito della sua crescita è anche del connazionale Luis Suarez, come ha ammesso il centravanti dei Reds a ESPN: “Non molti si sarebbero presi la briga di inviare un messaggio dopo quell’espulsione. È stato un gesto davvero importante per me; Luis è un punto di riferimento, un idolo, mentre io sono giovane. Lui conosce tutto perché ha giocato in Premier League con il Liverpool. Mi ha detto che le provocazioni ci saranno in ogni partita e che devo essere bravo a non caderci. Mi ha detto ‘Ascolta un idiota come me’. Mi ha mostrato affetto e lo apprezzo molto”.

Foto: sito ufficiale Liverpool