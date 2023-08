Il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Reggina. Il Brescia in Serie B

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Reggina, ultimo grado di giudizio dopo le note vicende. Poco fa la pubblicazione del verdetto, molto atteso anche dal Brescia. A questo punto sarà il club di Cellino a partecipare al prossimo campionato di Serie B. In mattinata era stato dato il via libera al Lecco, respinto il ricorso del Perugia. Con il Brescia in B, la Casertana è stata ripescata in Lega Pro e andrà nel girone C.

Foto: logo Reggina