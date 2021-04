Il Congresso UEFA approva all’unanimità la dichiarazione contro la Super Lega

Il Congresso UEFA approva in pieno l’attacco di Aleksander Ceferin alla Superlega. In chiusura dell’incontro di oggi, il numero uno di Nyon ha preso posizione contro i 12 club, leggendo una durissima dichiarazione nella quale ha definito la Superlega “un attacco al calcio europeo”, chiusa dalle parole “noi siamo europei, loro no”. La dichiarazione ha incassato l’unanimità da parte dei delegati UEFA presenti, nessun voto contrario.

The 55 member associations unanimously approve a declaration strongly condemning the so-called 'Super League'.

Full wording of that declaration will follow this afternoon via the UEFA website. #UEFACongress

— UEFA (@UEFA) April 20, 2021