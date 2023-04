Il comunicato di Mangia: “Finalmente è stato accertato che non vi sono state da parte mia né condotte di molestie sessuali né di adescamento”

Devis Mangia ex allenatore della Nazionale maltese, ha diramato un comunicato dove spiega l’esito della vicenda giudiziaria nei suoi confronti.

Queste le sue parole: “Finalmente, dopo lunghi mesi, si è concluso il procedimento di garanzia del Safeguarding Board della Federazione Calcio Maltese, che ha accertato che non vi sono state da parte mia né condotte di molestie sessuali, né di adescamento. È stato confermato quello che ho sostenuto sin da principio, ossia che non vi è stata mai alcuna aggressione o lesione della sfera privata di nessuno. Non ho mai tenuto questo tipo di comportamenti, che non fanno parte di me. Infine, volevo precisare che, a differenza di quanto indicato da alcune notizie pubblicate sulla stampa nazionale e locale, non vi è stato alcun provvedimento sanzionatorio di sospensione. L’unica indicazione fornita dalla Federazione è che prima di poter svolgere attività professionali a Malta, entro i prossimi sei mesi, dovrò partecipare ad alcune sessioni incentrate sul miglioramento dei rapporti professionali, per delle asserite condotte improprie, non meglio specificate. In ogni caso, l’attività professionale potrà cominciare già a partire dall’iscrizione a questo corso”.

Foto: twitter personale