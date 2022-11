Il comunicato della Salernitana: “Il tecnico Nicola e il DS De Sanctis unanimemente convinti nel proseguire con il progetto tecnico-sportivo avviato”

Questo il comunicato ufficiale emesso dalla Salernitana questo pomeriggio in merito alla permanenza sulla panchina del tecnico, Davide Nicola.

Questo il testo: “Con rinnovato spirito di coesione e unità si sono ritrovati questo pomeriggio il Presidente Danilo Iervolino, l’Amministratore Delegato Maurizio Milan, il tecnico Davide Nicola e il Direttore Sportivo Morgan De Sanctis unanimemente convinti nel proseguire con il progetto tecnico-sportivo avviato. Una piena e totale condivisione che ha come unico e grande obiettivo quello di portare avanti sempre di più con forza e convinzione il progetto Salernitana attraverso un’idea di calcio a tutto tondo che sia piena espressione ed orgoglio della propria tifoseria, della propria città e che guardi ad un’industria calcistica sempre più proiettata verso l’innovazione e la modernità.Avanti tutta! Macte Animo”. In realtà, però, l’ipotesi esonero era stata seriamente presa in considerazione dalla proprietà in virtù delle prestazioni negative della squadra.

Foto: twitter Salernitana