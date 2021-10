Il comunicato della IFAB: “Valutazioni sui 5 cambi permanenti e 25 minuti di pausa tra i due tempi”

L‘IFAB (International Football Association Board), che si occupa di stilare le nuove regole del gioco del calcio, sta valutando due cambi delle regole che potranno essere permanenti . Il primo è rendere permanenti le 5 sostituzioni, misura introdotta dopo il lockdown causa pandemia e poi prorogata visto le tante partite ravvicinate. Misura che vedremo almeno fino ai Mondiali 2022.

La seconda, su richiesta della Conmebol, è quella di aumentare l’intervallo, da 15 a 25 minuti tra i due tempi.

Questa la nota dell’IFAB: “Diversi membri hanno condiviso le loro preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda il potenziale impatto negativo sul benessere e sulla sicurezza dei giocatori derivante da un periodo di inattività più lungo. Il feedback dell’incontro tenuto nella giornata di ieri sarà presentato all’IFAB Annual Business Meeting il 25 novembre 2021, dove sarà fissato l’ordine del giorno per l’Annual General Meeting del 4-5 marzo 2022, che si terrà a Zurigo, in Svizzera”.

IFAB advisory panels recommend making five-substitute option permanent ➡️ News release: https://t.co/mqrrEm1aER pic.twitter.com/Giz6eONViq — The IFAB (@TheIFAB) October 27, 2021

Foto: Twitter IFAB