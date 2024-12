Il comunicato del Venezia: “Chiediamo ai tifosi di stare al nostro fianco”

Lungo comunicato ufficiale diramato dal Venezia, in risposta allo sciopero effettuato dalla curva arancio-nero-verde per i 20 minuti iniziali dell’ultima partita casalinga di campionato, contro il Como:

“A seguito delle dichiarazioni espresse il 7 dicembre dal nostro Direttore Sportivo, Filippo Antonelli, il gruppo proprietario del Venezia FC desidera ribadire il proprio incrollabile impegno verso i giocatori, la leadership sportiva e i dipendenti, esprimendo la propria gratitudine per le persone per cui lavoriamo: i nostri tifosi.Siamo consapevoli che un progetto di alto livello non si costruisce dall’oggi al domani. Abbiamo dimostrato di poter competere in Serie A, e siamo consapevoli che avremmo potuto raccogliere più punti e che dobbiamo continuare a lavorare duramente.

Costruire il club che tutti desideriamo è un processo. Da quando, nel corso della scorsa stagione, si è formato l’attuale gruppo proprietario, abbiamo lavorato per migliorare tutti gli aspetti del club. Abbiamo continuato a investire nella Prima Squadra, nel Settore Giovanile, nella Squadra Femminile, nel nuovo Centro Sportivo di Cà Venezia, nel Penzo e nel nostro brand, e siamo pronti a investire ancora di più nelle infrastrutture per trasformare in realtà, nei prossimi due anni, il tanto atteso sogno di un nuovo stadio.

Il nostro gruppo si è ulteriormente ampliato in questa stagione, fornendo al Venezia FC un insieme diversificato e solido di proprietari impegnati nella crescita a lungo termine del club e al consolidamento di una tradizione vincente per la città di Venezia. Questo gruppo rappresenta la base finanziaria più solida che il club abbia avuto negli ultimi vent’anni. Abbiamo totale fiducia in Filippo Antonelli, Cristian Molinaro e Isaac Guerrero per guidare i nostri progetti sportivi. E’ nostra volontà inoltre rinforzare anche il management per strutturarci ulteriormente da un punto di vista aziendale.

I giocatori e lo staff sono pienamente determinati nel raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Chiediamo ai nostri tifosi di essere al nostro fianco, perché l’energia che sanno trasmetterci può fare una grande differenza nella lotta per rimanere in Serie A. Come Antonelli ha giustamente sottolineato nei giorni scorsi, concentriamoci sull’essere uniti come squadra: dirigenza, tifosi, staff e media, insieme per lottare e competere in Serie A contro i migliori club italiani, consolidandoci nel tempo in questa categoria. Forza Venezia!”

Foto: sito Venezia