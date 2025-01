Il comunicato del Tottenham su Bentancur: “E’ cosciente. Andrà in ospedale per altri controlli”

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista del Tottenham era svenuto in campo nel corso di Tottenham-Liverpool, dopo un colpo alla testa. Gli Spurs hanno rassicurato, con una nota ufficiale, sulle condizioni dell’ex Juve.

“Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, sta parlando e andrà in ospedale per ulteriori controlli”.

L’ex centrocampista di Juventus e Boca Juniors si è accasciato a terra all’undicesimo minuto della partita contro il Liverpool nella semifinale di Carabao Cup.

We can confirm Rodrigo is conscious, talking and will go to hospital for further checks.

