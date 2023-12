Il comunicato del Porto contro la Superlega: “Non vogliamo vedere la famiglia del calcio disunita”

Alla sfilza di comunicati contro la Superlega (nel giorno della sentenza della Corte di Giustizia Ue), si unisce anche quello del Porto: “L’FC Porto si unisce al coro di critiche contro la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha deciso di consentire la creazione di una Superlega. Non vogliamo vedere la famiglia del calcio disunita e siamo disponibili a continuare a lavorare al fianco della UEFA, della Federcalcio portoghese e dell’ECA per riaffermare i valori del calcio europeo. La decisione presa oggi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea non disunirà la famiglia del calcio, ma piuttosto porterà tutti a lavorare insieme verso un calcio moderno e sostenibile, rispettando la tradizione europea di accesso alle competizioni e tenendo conto solo del merito. Come sempre, l’FC Porto, uno dei club europei più importanti degli ultimi decenni, è disponibile a contribuire a rilanciare le competizioni e a riaffermare i valori del calcio europeo”.

Foto: Porto Logo