Il comunicato del Manchester City sulla Superlega: “La nostra posizione non cambia, impegnati a partecipare alle competizioni UEFA”

La notizia della sentenza da parte della Corte di Giustizia Ue sulla Superlega ha portato anche il Manchester City a diffondere un comunicato in merito: “Il Manchester City Football Club ha confermato nel 2021 di aver formalmente avviato le procedure per ritirarsi dal gruppo che stava sviluppando i piani per una Super League europea. La nostra posizione non è cambiata. Rimaniamo impegnati nei valori del calcio europeo e continueremo a lavorare con i nostri club attraverso l’ECA e a partecipare alle competizioni UEFA”.

Foto: Instagram RB Lipsia