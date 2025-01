Il Como torna a vincere: 4-1 all’Udinese con Diao, Strefezza, autogol di Bijol e Paz. Espulsi Goldaniga e Solet

Il Como torna a vincere: 4-1 sull’Udinese. I ragazzi di Fabregas la sbloccano dopo appena 5′ con Assane Diao, secondo gol consecutivo dopo quello contro il Milan. Bella azione della squadra lombarda, Caqueret gestisce palla al limite e trova Strefezza, che imbuca con i giri giusti: l’ex Betis batte Sava con un destro potente che si insacca sotto la traversa. L’Udinese cresce con il passare nei minuti e sfiora il pareggio con Lovric. Ma è ancora il Como a colpire con il gran tiro al volo di Strefezza che non lascia scampo a Sava e porta i lariani in vantaggio di due lunghezze, proprio nel momento migliore per i friulani. Al 50′ torna in partita l’Udinese con la rete di Martin Payero. Bella conclusione con il destro del centrocampista argentino, che fredda Sava dopo aver recuperato palla alto sul campo. E sette minuti più tardi i padroni di casa rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Edoardo Goldaniga. Punito con la seconda ammonizione un intervento in scivolata del difensore nei confronti di Payero. Molti dubbi intorno alla decisione dell’arbitro Francesco Cosso. Al minuto 63 tornano in parità numerica Como e Udinese: espulso il difensore Oumar Solet, che già ammonito ha commesso fallo a centrocampo su Cutrone. Tanti dubbi anche su quest’altra decisione arbitrale. Al 73′ il Como torna avanti di due lunghezze con l’autorete di Jaka Bijol. Nasce tutto da un cross di Fadera dal lato sinistro, nel tentativo di anticipare il tap-in di Cutrone, il nazionale sloveno ha insaccato alle spalle del suo portiere. Al 90′ il Como cala il poker con Nico Paz, subentrato dalla panchina. Altra bella discesa di Fadera a sinistra, cross sul palo lontano dove Engelhardt fa sponda per Paz che insacca.

Foto: Instagram Udinese