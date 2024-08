Il Como batte due colpi: in arrivo Paz e Sergi Roberto

Dopo la sconfitta per 3-0 all’esordio contro la Juventus, il Como è pronto a regale nuovi rinforzi al tecnico Fabregas. I biancoblu si apprestano ad accogliere l’ex Barcellona Sergi Roberto, rimasto svincolato dopo l’ultima stagione in blaugrana. Lo spagnolo classe ’92 firmerà un contratto biennale. Ma non c’è solo Sergi Roberto in orbita Como. È tutto fatto anche per il talento del Real Madrid, Nico Paz. Il classe 2004 arriverà a titolo definitivo – per circa 7 milioni – con la recompra in favore dei Blancos.

Foto: Instagram Barcellona