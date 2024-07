Il Como batte 3-1 il Cagliari in amichevole. Primo gol per Belotti

Oggi, in amichevole, si sono affrontate due squadre che si daranno battaglia anche nella prossima stagione di Serie A: Como e Cagliari. Il match si è concluso con il risultato di 3-1 in favore della formazione allenata da Cesc Fabregas.

A passare subito in vantaggio è la formazione lombarda, grazie al gol di Cutrone al 13′. Dopo nemmeno 10 minuti, il Como trova il doppio vantaggio grazie al gol (il primo con la nuova maglia) di Andrea Belotti. Allo scadere del primo tempo Alessandro Deiola accorcia le distanze per il Cagliari, ma poi al 72′ Gabrielloni fissa il risultato finale sul 3-1 .

Foto: twitter Como