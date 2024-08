Il commovente saluto di Adli ai tifosi del Milan: “Rimarrete sempre nel mio cuore. Arrivederci”

Yacine Adli saluta il Milan con un commovente messaggio sul suo profilo Instagram, in cui manifesta eterna gratitudine al club ed amore incondizionato per i tifosi che in questi ultimi anni lo hanno supportato. Il francese è stato ufficializzato nelle ultime ore dalla Fiorentina, compagine che ha acquisito le sue prestazioni con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il messaggio di Adli: “Famiglia Rossonera, Non so come iniziare questo messaggio perché ho troppe cose da dirvi. Da quando sono arrivato a Milano mi sono subito innamorato di questo club, di questa squadra e di questi colori. Ho vissuto dei momenti diversi, alcuni sono stati difficili dove ho dovuto stringere i denti e lavorare forte però non dimenticherò mai tutti i momenti straordinari che ho vissuto con questa maglia. Ai miei compagni di squadra, Vi amo! Vi amo tantissimo e vi auguro a tutti il meglio per voi e le vostre famiglie. Questo gruppo è diverso ed è stato un onore poter vivere ogni giorno insieme a voi. Ai tifosi, Grazie. Grazie del vostro sostegno instancabile e per tutti i momenti di gioia che abbiamo condiviso. Rimarranno sempre nel mio cuore. Vi auguro tutto il bene del mondo. Arrivederci ❤️ Yacine ADLI”.

Foto: Instagram Adli