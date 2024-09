Il commovente omaggio del Real Madrid a Raphael Varane

Poche ore fa, Raphael Varane ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, per via dei tanti infortuni che ne hanno minato il proseguimento di carriera. Il francese resterà al Como, nel ruolo di ambasciatore del Club. Il Real Madrid, con cui il francese ha condiviso una parte importantissima della sua carriera, lo ha omaggiato con un lungo e toccante post sui profili social ufficiali.

“Dopo l’annuncio di Raphaël Varane , che ha deciso di porre fine alla sua carriera da calciatore professionista, il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a un giocatore che fa già parte della leggenda del nostro club. Raphaël Varane è arrivato al Real Madrid nel 2011, a soli 18 anni, ed è stato uno dei protagonisti del ciclo storico che ha permesso al club di vincere quattro Coppe dei Campioni, di cui tre consecutive, tra il 2014 e il 2018. Nel corso delle dieci stagioni in cui ha difeso la nostra maglia e il nostro scudetto, ha vinto 18 titoli in 360 partite: 4 Champions League, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 3 campionati, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe spagnole. Oltre ai titoli con il Real Madrid, Raphaël Varane è stato proclamato campione del Mondo con la squadra francese durante i Mondiali 2018 in Russia e campione della Nations League 2021 in Italia. (…) Raphaël Varane rimarrà per sempre nel cuore di tutti i tifosi del Real Madrid come uno dei più grandi difensori centrali della storia del Real Madrid e per aver sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase della sua vita “.

Foto: X Real Madrid