Il comitato arbitrale inglese ammette l’errore sul gol annullato a Luis Diaz: “Condurremo un’indagine per capire le cause”

Il Liverpool ha perso una partita a dir poco sfortunata: contro il Tottenham il 2-1 finale degli Spurs arriva al 96′ minuto, su autogol di Joel Matip e dopo essere rimasti in nove uomini per le espulsioni di Curtis Jones e Diogo Jota. Ma l’episodio di cui si sta parlando di più in Inghilterra è un altro: il gol annullato per fuorigioco a Luis Diaz al 34′, sul risultato di 0-0. Ma dai pochi frame visibili sembrava chiaro che il colombiano fosse partito in anticipo sull’ultimo difensore avversario. Nonostante ciò, dopo l’annullamento da parte dell’arbitro in campo, l’irregolarità del gol è stata confermata in seguito a un silent check. Un chiaro errore, ammesso anche dalla PGMOL che ha emesso un comunicato per scusarsi per l’accaduto, parlando di “significant human error“. E spiega: “L’errore degli ufficiali di campo è stato chiaro ed evidente, ma il VAR non lo ha corretto. Condurremo un’approfondita indagine volta a individuare le cause di questi accadimenti“.

Foto: Twitter Diaz