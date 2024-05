Il Club Brugge crede nella rimonta sulla Fiorentina: “Non è finita. Tutti insieme a casa nostra”

Dopo la sconfitta del Franchi per 3-2 di giovedì sera, il Club Brugge carica, attraverso i social, i tifosi nerazzurri in vista della gara di ritorno contro la Fiorentina. Il solo gol di vantaggio dei viola lascia aperto il discorso qualificazione e la società belga invita i suoi tifosi ad andare allo stadio Jan Breydel mercoledì pomeriggio per sostenere gli uomini di Hayen. “Non è finita. Tutti insieme, mercoledì, a casa nostra”.

Foto: Instagram Brugge