Il Club America saluta Ochoa: “Continua a volare, qui sarà sempre casa tua”

Il Club America ha voluto salutare sui social Guillermo Ochoa, il portiere messicano che ha accettato la proposta della Salernitana e che presto sarà a disposizione di Davide Nicola. Questo il messaggio pubblicato sui social: “Memo, il Club América sarà per sempre la tua casa. Grazie per aver partecipato a questi 106 anni di storia e grandezza. Ti ricorderemo sempre con stima. Aspettando di incontrarci di nuovo, continua a volare e a portare in alto i nostri colori e il nome del Messico. A presto”.

Gracias Guillermo Ochoa por ayudar a construir nuestra historia de grandeza, siempre serás una Águila desde la cuna. @yosoy8a Te deseamos éxito en tu siguiente reto en Europa.#SomosAmérica 🦅🧤 pic.twitter.com/YxDdJpyCbT — Club América (@ClubAmerica) December 20, 2022

Foto: Instagram Ochoa