Il Clasico va al Real. Barcellona battuto 3-2 con un gol di Bellingham al 91′

Finisce 3-2 il Clasico tra Real Madrid e Barcellona al Bernabeu. Un successo che consente al Real Madrid di blindare la Liga e portarsi a 9 punti di vantaggio sui rivali catalani. Al 6′, Barcellona avanti con Christensen. Arriva il pareggio delle merengues al 18′ con Vinicius Junior. Al 28′, proteste blaugrana per un gol annullato a Yamal per fuorigioco.

Si va all’intervallo sull’1-1. Nella ripresa, il Real prova a spingere, alla ricerca del vantaggio, che chiuderebbe di fatto i conti in Liga. Ma il Barcellona non si lascia sorprendere e al 70′ torna avanti con Lopez, che gela il Santiago Bernaneu. ma è immeduata la risposta dei blancos, con Lucas che trova la rete del 2-2 e scaccia via le paure.

Nel finale, accade di tutto, è Bellingham a far esplodere il Berbabeu al 91′ e a regalare i 3 punti alla compagine di Ancelotti.

In classifica,il Real sale a 81 punti, staccando i rivali di sempre di 9 lunghezze.

Foto: Instagram Real