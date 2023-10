Il Clasico nel segno di Bellingham (doppietta). Il Real Madrid vince 2-1 in rimonta sul Barcellona

Sempre più Jude Bellingham a spostare gli equilibri per questo Real Madrid. Suo il marchio indelebile anche sul clasico, il primo in carriera per l’asso inglese 2003. Il Real vince in rimonta 2-1 in casa del Barcellona, tornando in vetta alla Liga insiene al Girona.

Vantaggio dei catalani dopo pochi minuti, al 6′, Gundogan approfitta di uno svarione della difesa del real e infila Kepa. Vantaggio del Barcellona che spreca 2-3 occasioni per chiudere la contesa.

Nel secondo tempo, Ancelotti si gioca la carta Modrid, il Real prende la gara in mano. Al 68′, destro micidiale da fuori di Bellingham che fulmina ter Stegen, per il pareggio del Real. I blancos ci credono, insistono e al 93′, ancora con Bellingham, stavolta da rapinatore d’aria, trovano i 3 punti pesantissimi.

Il Real sale a 28 punti, in vetta insieme al Girona. Il Barcellona resta a 24.

Foto: Instagram Real