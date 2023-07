Il City vince l’amichevole di lusso contro il Bayern (2-1). Sommer titolare

Il Manchester City si è aggiudicato l’amichevole di lusso contro il Bayern Monaco, andata in scena in Giappone per l’Audi Summer Tour 2023. La gara si è sbloccata dopo venti minuti con la prima rete in una gara non ufficiale di McAtee. Il centrocampista classe 2002 si è fiondato sulla respinta non perfetta di Sommer, partito titolare, sul tiro ravvicinato di Musiala. Nei minuti finali sono arrivate le altre due reti del match: prima il pareggio di Tel all’82 e poi il gol vittoria di Laporte all’86’. È durata un tempo l’amichevole di Yann Sommer: il portiere elvetico è infatti uscito dopo l’intervallo, sostituito da Sven Ulreich nella girandola di sostituzioni decisa da Thomas Tuchel. Sul portiere svizzero è sempre più in pressing l’Inter a caccia dell’erede di André Onana.

Foto: Twitter Bayern