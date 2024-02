Il City torna in vetta in Premier: “I cambi hanno fatto la differenza. Haaland è tornato”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a fine gara dopo il successo sul Newcastle.

Queste le sue parole: “Haaland?Gliel’ho detto, non mi credevano. Lo hanno visto. Non abbiamo concesso un tiro in porta e ovviamente loro sono incredibilmente ben organizzati. Alla fine i cambi nel secondo tempo ci hanno dato un altro ritmo e ovviamente Erling Haaland è tornato. Avere questo giocatore, quando la palla arriva da un calcio d’angolo… e la rifinitura è fantastica. Nel primo tempo il nostro linguaggio del corpo non era buono, ci lamentavamo sempre. Nel secondo tempo sono stati più positivi. Se vuoi dare il meglio di te il linguaggio del corpo deve essere nella giusta posizione e alla fine abbiamo preso tre punti importantissimi. Kevin de Bruyne da quando è tornato è così fresco nella mente e nelle gambe ed è per questo che a volte non voglio farlo partire e l’impatto è maggiore rispetto all’inizio. È importante quante possibilità hanno gli avversari. Questo è il punto chiave e la media non è molto”.

Foto: twitter Manchester City