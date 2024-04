Il City risponde all’Arsenal: vittoria 2-0 in casa del Nottingham Forest

Il Manchester City risponde all’Arsenal nel duello finale per la vittoria della Premier. La squadra di Guardiola non perde terreno dalla vetta e resta a un solo punto dai Gunners grazie alla vittoria per 2-0 sul campo del Nottingham Forest. Di Gvardiol e Haaland le reti decisive. Manchester City che ricordiamo ha una gara da recuperare.

Foto: twitter personale