Il City e Kompany ancora insieme: dal possibile addio al rinnovo imminente

Vincent Kompany e il Manchester City, il matrimonio continua. Dopo le indiscrezioni inglesi delle scorse settimane, ora arrivano importanti conferme: secondo l’Evening Standard, l’esperto difensore belga resterà per almeno un’altra stagione alla corte di Pep Guardiola. La trattativa per l’estensione del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno, procede spedita e presto si arriverà alla definitiva fumata bianca per la firma sul nuovo accordo di 12 mesi. Kompany e il City, dal possibile addio (ipotizzato fino a pochi mesi fa) al rinnovo imminente…

Foto: The Sun