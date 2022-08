Il Cies stila la top 50 dei talenti nati nel 2002. C’è anche un calciatore della Roma

Nuova classifica stilata dai football observatory del CIES. Questa volta ci si è focalizzati sui giovani di prospettiva più interessanti del calcio mondiale. La graduatoria è divisa per classe calcistica e considera una serie di criteri, come il livello delle partite giocate, i minuti d’impiego e le prestazioni comparate a quelle dei compagni di squadra e degli avversari. Nella classifica dei 2002, tra profili come quelli di Camavinga, Gravenberch e Udogie, c’è anche quelli di Zalewski. Il giovane calciatore della Roma, lanciato da José Mourinho, ha già conquistato una certa considerazione a livello nazionale. Il suo inserimento in classifica è solamente l’ultima conferma.

Foto: Twitter Roma