Il Cholo a casa Sarri: Juve-Atletico, è caccia al primato nel girone

La Juve vuole blindare il primo posto nel girone di Champions League dopo aver già strappato il pass per gli ottavi di finale. Un piazzamento che può essere certificato già nella partita di domani contro l’Atletico Madrid: una vittoria o un pareggio con meno di due gol (0-0 oppure 1-1) permetterebbero ai bianconeri di Sarri di volare al turno successivo come prima della classe, a prescindere dal risultato della sfida in casa del Leverkusen nell’ultima giornata. In caso di pareggio per 2-2 o sconfitta della Juve, tutto verrebbe invece rimandato agli ultimi 90 minuti, ma è chiaro che la Vecchia Signora non sarebbe più padrona del proprio destino. Per la Juve, dunque, l’incrocio contro l’Atletico rappresenta un altro esame da superare per continuare la marcia vincente tra campionato e Coppa dopo la vittoria di Bergamo. Ma Juve-Atletico sarà anche la sfida tra Sarri e Simeone, due idee calcistiche nettamente diverse, quasi agli antipodi, ma nonostante ciò entrambi i tecnici sono stati in grado di imprimere un’importante impronta nel calcio europeo negli ultimi anni. All’andata, al Wanda Metropolitano, finì 2-2: doppio vantaggio bianconero con Cuadrado e Matuidi, poi la rimonta spagnola firmata Savic-Herrera. All’Allianz i fari saranno puntati soprattutto su Cristiano Ronaldo, vera e propria bestia nera dei Colchoneros: il portoghese ha segnato ben 25 gol contro l’Atletico in tutte le competizioni, solo al Siviglia (27) ha segnato più reti. Domani sarà tutta un’altra storia da scrivere, ma una cosa è certa: lo spettacolo à assicurato…

Foto: Twitter ufficiale Juventus