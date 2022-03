Il chirurgo che ha operato Osimhen: “Guarito in tempi miracolosi”

Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che ha operato Victor Osimhen a seguito del tremendo scontro con Milan Skriniar patito dal centravanti del Napoli, ha commentato la ripresa del ragazzo: “Victor per me, è guarito. In tempistiche anche miracolose, oserei dire. L’ho sentito prima che partisse con la nazionale, mi ha detto che, nonostante sia consapevole di essere guarito, di voler continuare a portare la mascherina. Sia io che il dottor Canonico siamo d’accordo – ha dichiarato a ilsognonelcuore.com – dunque ora tocca al ragazzo decidere quando toglierla. Per il suo modo di giocare, essendo uno estremamente generoso e che non si tira mai indietro, per me è un bene che continui ad indossarla. Una reazione psicologica del genere è comune in pazienti che hanno subito un infortunio grave come il suo“.

Foto: Twitter Napoli