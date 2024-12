Il Chelsea sogna. Maresca: “Titolo? Per ora non siamo pronti”

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha parlato alla BBC dopo la vittoria in Premier.

Queste le sue parole: “Abbiamo controllato la partita tranne gli ultimi 10 minuti, quando abbiamo subito il gol. È normale. Abbiamo creato occasioni, avremmo potuto segnare di più. Meritavamo di vincere la partita”.

Su Marc Cucurella in gol: “Dipende dalla posizione. Devi essere nel posto giusto e se ci sei avrai un’opportunità. Abbiamo lavorato con Marc in questa partita per arrivare e stare nella posizione giusta. Siamo molto felici. Non è una cosa normale, perché non è un terzino tradizionale. Abbiamo lavorato durante la settimana su questa soluzione e siamo stati fortunati.”

Sulla stagione esaltante di Nicolas Jackson: “Ho detto dopo la partita contro il Tottenham che non ha segnato, ma ha fatto la cosa più importante. Gli altri stavano festeggiando e lui era l’unico a inseguire la palla. Senza palla ha lavorato duramente”.

Sull’espulsione di Cucurella: “Non ho visto il secondo cartellino giallo. L’arbitro ha detto che il secondo giallo era dovuto a un atteggiamento negativo. Ci sono cose che possiamo fare meglio. Solo due squadre hanno subito meno gol di noi. Difensivamente non stiamo facendo male. Ci sarebbe piaciuto chiudere con la porta inviolata, ma c’era un’altra squadra che stava cercando di segnare…”.

Foto: twitter Chelsea