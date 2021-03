Il Chelsea si è messo in buone mani: Mendy inviolato 6 volte in 7 partite di Champions

Nonostante avesse già speso abbastanza, 80 milioni, per assicurarsi le prestazioni di Kepa appena tre anni fa, il Chelsea ha deciso di spendere anche per Edouard Mendy, ex Rennes. Adesso, il portiere senegalese, sta ripagando la fiducia dei Blues, al tal punto da aver relegato a portiere di riserva l’estremo difensore spagnolo. Non solo, l’attuale portiere titolare dei londinesi, ha mantenuto la porta inviolata in Champions League in 6 delle 7 partite giocate, le sue prime nella massima competizione europea. Meglio di lui solo Keylor Navas, che fece 7 su 7.

Foto: Twitter Chelsea