Il Chelsea ospita il Wolverhampton, sulla tribuna dello Stamford Bridge spunta Timo Werner

In vista dell’ultima gara di Premier League, anche il Chelsea si gioca un pezzo importante di stagione per staccare il pass in vista della prossima edizione della Champions League. A Stamford Bridge c’è il Wolverhampton che invece si gioca l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League: una sfida accesa dunque con un ospite d’eccezione sulle tribune del Bridge con i canali ufficiali dei Blues che salutano Timo Werner, arrivato nelle scorse settimane dal Lipsia. In mattinata l’attaccante tedesco aveva twittato “Atterrato a… Indovina dove?”.

Foto: profilo twitter Chelsea