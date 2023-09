Il Chelsea non sa più vincere: pareggio con il Bournemouth

Prosegue il momento negativo del Chelsea, che per l’ennesima gara di questo avvio di Premier League non trova la via del gol, pareggiando per 0-0 sul campo del Bournemouth. A poco è servito il rilancio di Mudryk dal primo minuto, per un Chelsea che al momento occupa la quattordicesima posizione in classifica, con appena cinque punti raccolti nelle prime cinque uscite in Premier: troppo poco per gli uomini di Pochettino, che al momento sembrano ricalcare il percorso della scorsa annata. Foto: logo Chelsea