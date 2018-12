Dall’Inghilterra: anche il Chelsea in corsa per Eder Militao. Sulla concorrenza…

Si allunga la lista di pretendenti per Eder Militao, difensore brasiliano che sta brillando con la maglia del Porto.

Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, anche il Chelsea si sarebbe unito alla corsa per il giovane centrale classe 1998. Come si legge tra le colonne del tabloid inglese, sulle tracce di Eder Militao ci sarebbero anche Everton, Manchester United, City e Juve. Ora anche il Chelsea è alla finestra.

Foto: Twitter ufficiale Porto