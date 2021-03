Il Chelsea è sempre più di Tuchel: 2-0 all’Atletico e qualificazione ai quarti di Champions

Chiamato a vincere per ribaltare lo 0-1 dell’andata, l’Atletico Madrid si fa sorprendere e viene sconfitto di nuovo, stavolta per 2-0, dal Chelsea allo Stamford Bridge. Il gol che apre le marcature lo sigla Hakim Ziyech al termine di un letale contropiede partito da Kai Havertz e proseguito con Werner, che si invola verso l’area di rigore e col sinistro mette in mezzo un rasoterra che il marocchino deve solo spingere in rete: secondo gol in questa Champions per l’ex Ajax e terzo gol stagionale. Allo scadere arriva anche il raddoppio dei Blues con Emerson Palmieri, appena entrato, che finalizza l’assist di Pulisic. Ottima prestazione della squadra di Tuchel, che sembra vivere una seconda giovinezza dall’arrivo del tecnico tedesco.

Foto: twitter chelsea