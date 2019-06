Il Chelsea e l’omaggio social a Frank Lampard: è un indizio

Il Chelsea rende omaggio a Frank Lampard nell’anniversario del suo approdo in Blues: il club inglese, sui social, ha postato una foto che ritrae l’attuale tecnico del Derby County al suo arrivo a Londra il 14 giugno 2001. 18 anni dopo, Lampard potrebbe riabbracciare la squadra di Abramovic: è lui, come già raccontato, in pole per la panchina dei Blues per il dopo Sarri, prossimo allenatore della Juve. E l’ultimo tweet del club londinese è un indizio importante…

https://twitter.com/ChelseaFC/status/1139470728330403842

Foto: Twitter ufficiale Chelsea