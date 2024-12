“Il Chelsea Football Club conferma che la Football Association ha recentemente contattato il nostro giocatore Mykhailo Mudryk riguardo a un esito sfavorevole in un test urinario di routine.

Sia il Club che Mykhailo supportano pienamente il programma di test della FA e tutti i nostri giocatori, compreso Mykhailo, sono regolarmente testati. Mykhailo ha confermato in modo categorico di non aver mai utilizzato sostanze vietate consapevolmente. Sia Mykhailo che il Club lavoreranno ora con le autorità competenti per stabilire la causa dell’esito sfavorevole.

Il Club non rilascerà ulteriori commenti”.