Il Chelsea brilla sul mercato, ma non in campo: 0-0 col Fulham

Dopo esser stati protagonisti durante il calciomercato invernale con ben 8 acquisti e 329,5 milioni di euro spesi, il ritorno in campo del Chelsea non è scoppiettante come la sua campagna acquisti: termina 0-0 la sfida di Stamford Bridge contro il Fulham. Graham Potter lancia tre dei nuovi acquisti dal 1′: Enzo Fernandez, Mudryk (sostituito al 46′) e Badiashile. Tra i titolari presente anche Ziyech, mentre per Fofana e Madueke spazio nella ripresa. Ma per i Blues non sono abbastanza, finisce in parità a Stamford Bridge.

Foto: Instagram Fulham