Il Chelsea batte l’Astana (3-1) e vola in cima alla classifica di Conference. In gol Guiu e Veiga, autogol di Marochkin

La gara inizia subito con il completo predominio della squadra di Maresca, tramutatosi fin da subito in due gol. Il primo siglato da Guiu, al 14′: un tiro di destro dalla destra dell’area piccola palla indirizzata nell’angolino in basso a destra. Assist di Pedro Neto. Dopo soli 4 minuti i Blues raddoppiano con l’autogol di Aleksandr Marochkin. La gara è un completo monologo del Chelsea, che al 39′ sigla anche il terzo, con il colpo di testa di Renato Veiga. L’Astana alza la voce con il sinistro di Tomasov, allo scadere del primo tempo. Il secondo tempo segue le trame del primo, il Chelsea difende con ordine e porta a casa il risultato, oltre che il primo posto in classifica di Conference.

Foto: Instagram Chelsea