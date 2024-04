Il Cesena eguaglia il record di punti del Catanzaro in Serie C (96). Toscano: “Lavoro straordinario da parte di tutti”

Il Cesena, oltre ad aver vinto il campionato di Serie C, nel girone B, ha eguagliato il record di punti assoluti in Lega Pro, che aveva fatto il Catanzaro esattamente un anno fa nel girone C.

Il tecnico dei romagnoli ha così parlato per il grande campionato: “Vedere giocare così i miei ragazzi, a questo punto del campionato, è una cosa incredibile. Ogni volta che possono esaltare il loro potenziale lo fanno. Stanno crescendo ancora, a dimostrazione di quello che abbiamo creato. Conoscendo i ragazzi, da martedì saranno sul pezzo e spingeranno fino a maggio. Era un nostro obiettivo il record di punti, non l’abbiamo superato, ma 96 punti sono tanti. È il coronamento del lavoro dei ragazzi, della società: non poteva finire in modo migliore, tutti hanno spinto in un’unica direzione. Il lavoro sui giovani è iniziato con la scorsa stagione; abbiamo creduto in loro e ci hanno ripagato in modo straordinario. C’è stato il giusto mix coi più esperti che hanno preso l’energia dei giovani e viceversa”.

Foto: twitter Cesena