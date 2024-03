Il Cesena batte il Pescara e torna in Serie B dopo 6 anni

Il Cesena conquista la promozione in Serie B con quattro giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Decisiva per la squadra romagnola, allenata da Domenico Toscano, la vittoria ottenuta oggi contro il Pescara, piegato da una rete siglata da Pierozzi negli ultimi minuti di partita, con un colpo di testa vincente che ha mandato in visibilio i tifosi presenti allo stadio Manuzzi. I bianconeri possono, quindi festeggiare il ritorno nel campionato cadetto, a sei anni dall’ultima stagione trascorsa in B, datata 2018.

Foto: Instagram Cesena