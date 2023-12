Il CEO di Mediapro Roures: “Non cambierà niente”

“La sentenza non cambia nulla perché il progetto Superlega non può concretizzarsi. Non ci sono dentro club francesi e tedeschi, non credo ce ne saranno italiani. Fatelo con Barcellona, Real Madrid e Porto, voglio vedere…. Partite trasmesse in chiaro? Da dove arriveranno gli introiti allora? Non credo sia una possibilità“.

Questa la reazione di Jaume Roures, azionista di maggioranza di Mediapro, vicino alla Ligue 1.

Foto: logo ufficiale Ligue 1