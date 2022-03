Il CEO dello Shakhtar: “Togliete la Russia da UEFA e FIFA, come il Sudafrica durante l’apartheid”

Il CEO dello Shakhtar Donetsk, Serhiy Palkin, in vista del prossimo congresso FIFA, ha fatto una richiesta durissima a FIFA e UEFA, cioè di escludere la Russia da ogni confederazione calcistica.

Questo quanto si legge nella nota: “Togliete la Russia da FIFA e UEFA. Negli anni ’70, anche il Sudafrica venne espulso dalla FIFA, durante l’apartheid, la stessa cosa dovrebbe avvenire con la Russia per la politica di genocidio degli ucraini e questa sanguinosa guerra. Lo sport è sempre stato usato dalla Russia come strumento di propaganda per la loro ideologia. E l’unico modo per sconfiggerli è unire le nostre forze, anche isolandoli da questo punto di vista”.

Foto: Logo Shakhtar