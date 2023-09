Il CEO dell’Atletico sul Real Madrid: “Creano un clima insopportabile per gli arbitri”

Dopo la sconfitta nel derby rimediata contro l’Atletico, la tv ufficiale del Real Madrid aveva espresso il proprio malcontento per i presunti errori arbitrali nel derby. Non si è fatta attendere la risposta del CEO dell’Atletico Madrid Miguel Angel Gil Marin, che ha dichiarato come il Real Madrid abbia: “La tendenza ad alterare la competizione, creare un clima insopportabile per gli arbitri. Gli argomenti con cui attaccano gli arbitri sarebbero ridicoli se non si trattasse di qualcosa di così grave e che influisce direttamente sullo sviluppo della competizione. Sono dei tifosi, sanno che se non dicono questo tipo di cose, perderanno presto il lavoro“.

Foto: logo Twitter