IL CENTRAVANTI CON IL NUMERO 3: FRANCULINO, UNA PEPITA GUINEANA DOMINANTE IN DANIMARCA

Un attaccante che gioca con il numero… 3. Nonostante il passaporto portoghese, il classe 2004 ha deciso di rappresentare la Guinea–Bissau. Francolino Gluda Dju’ era uno degli uomini più attesi alla Coppa d’Africa, una competizione che regala da sempre giovani talenti pronti ad emergere. Proprio come Francolino, centravanti classe 2004 Midtjylland. I danesi lo hanno prelevato in estate dal Benfica, e in questa prima parte di stagione ha già collezionato 12 gol e 5 assist in 19 presenze.

Punta centrale di 182cm, piede mancino che fa della sua velocità la sua arma migliore. Nonostante una stazza non imponente, tende spesso ad utilizzare l’avversario “da perno” per girarsi per poi puntare la porta. Ama attaccare la profondità e lo fa con grande intelligenza. Lega bene il gioco e preferisce avere metri di campo davanti per provare a dribblare l’uomo.

Nato il 28 giugno 2004 in Guinea Bissau, Franculino Gluda Dju’ (passaporto anche portoghese) viene acquistato dal Benfica nella stagione 2019/2020 dal Desportivo O. Moscavide. Nella prima stagione gioca in Under 17 realizzando 6 gol in 4 partite e con l’under 19 con 3 gol in 2 partite. Queste ultime apparizioni portano il talentino a giocare stabilmente con l’Under 19 dell’Encarnados. Da lì Franculino incomincia a farsi notare non solo per il potenziale, ma anche per le sue notevoli doti realizzative. Finirà la stagione con 28 reti in 32 partite.

In Coppa d’Africa ha avuto poco spazio collezionando appena 2 presenze, senza lasciare particolarmente il segno e non segnando trovando la via del gol. Ma il suo talento non è in discussione. 19 partite, 12 gol, 916 minuti in campo e anche 5 assist: una media strepitosa alla sua prima esperienza tra i professionisti. Il Midtjylland è noto per lanciare giovani talenti e, vedremo, se Franculino sarà il prossimo a emergere dal club danese. I presupposti – e le qualità – ci sono!

