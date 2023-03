Il Catanzaro va a Crotone con “più 14”: la Calabria si accende

La partita di cartello di Serie C è, inevitabilmente, il derby calabrese tra il Crotone e la corazzata Catanzaro. I secondi del Girone C contro i super primi. I giallorossi di Vivarini hanno dominato il campionato in lungo e largo, stroncando le speranze dei pitagorici guidati prima da Franco Lerda e poi da Lamberto Zauli. Alle 20:30 il fischio d’inizio allo stadio Ezio Scida del posticipo della 31esima giornata, una sfida calda al di là della classifica. Sono 14 i punti di vantaggio del Catanzaro, 79 a 65 a poche giornate dal termine del campionato. Le Aquile del Sud viaggiano verso la promozione definitiva in Serie B, si attende solamente il verdetto matematico. Gli squali rossoblù saranno costretti a disputare i play-off, qualche pareggio di troppo (ben 8) ha fermato il Crotone nella corsa alla vetta. L’organico è di quelli importanti, costruito per vincere il campionato al pari di Catanzaro e Pescara. Nonostante tutto ciò, allo Scida ci si aspetta spettacolo. I tifosi del Crotone si aspettano una prova di orgoglio e forza contro la corazzata Catanzaro (miglior attacco e miglior difesa della Lega Pro con 82 reti segnate e 12 subite).

Foto: Instagram Catanzaro