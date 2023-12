Il Catanzaro sbanca Palermo (2-1) e sale al terzo posto. Corini sempre più nei guai

Si è concluso l’anticipo della Serie B, con un gran bel derby del Sud tra Catanzaro e Palermo. I calabresi vincono 2-1 al Barbera, grazie ai gol di Iemmello al 42′ e Biasci al 49′. Gara bellissima, il Catanzaro ha sfiorato più volte la terza rete, ma all’82’, il Palermo ha riaperto la gara, con Stulac che ha regalato speranza ai rosanero. Ma vince con merito il Catanzaro, che sale al terzo posto, a 27 punti, salendo a -3 dalla coppia di vetta, Parma e Venezia. Per il Palermo, una sola vittoria nelle ultime sette gare.

Per Corini un’altra sconfitta in casa e una posizione che diventa sempre più a rischio. Il Palermo non è in linea con le aspettative e si sta allontanando sempre più dalla zona per la promozione diretta.

