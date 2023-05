Il Catanzaro fa doppietta! Alle Aquile basta il pareggio con la Reggiana (2-2) per vincere la Supercoppa di C

Il Catanzaro mette la ciliegina sulla torta alzando il secondo trofeo stagionale allo stadio Città del Ticolore di Reggio Emilia. È bastato il pareggio per 2-2 contro la Reggiana per trionfare in Supercoppa di Serie C, dopo aver vinto in casa due settimane fa contro la Feralpisalò. Nel primo tempo i giallorossi vanno due volte in vantaggio prima con Biasci e poi con Iemmello, ma Pellegrini poco dopo accorcia le distanze. Poi ad inizio ripresa Rosafio riporta il match in equilibrio. Il Catanzaro ha concluso il torneo con 4 punti, la Feralpisalò con 3 e la Reggiana 1. A fine partita la premiazione davanti agli oltre 2mila tifosi giallorossi accorsi a Reggio Emilia.

Foto: Instagram Catanzaro